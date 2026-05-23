Пожар в Научно-исследовательском институте в Иркутске взяли под контроль.

Спасателям удалось остановить распространение пламени в здании Научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов на Бульваре Гагарина. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, пожар, который начался утром 23 мая, перестал расползаться по этажам.

На месте продолжают работать пожарные и полиция. Территория по-прежнему оцеплена, стражи порядка следят за порядком и беспрепятственным проездом спецтехники. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура Кировского района выясняет причины случившегося и проверяет, как соблюдались требования пожарной безопасности.

