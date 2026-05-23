Полумарафон «Забег.РФ» отменили в Иркутске из-за крупного пожара в центре города

Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» в Иркутске не состоится 23 мая 2026. Как сообщает ИА «Виаком», причиной отмены стал пожар в здании Научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов на Бульваре Гагарина. Маршрут забега пролегал рядом с загоревшимся зданием, и проводить мероприятие в таких условиях невозможно.

Спасателям удалось остановить распространение пламени в здании Научно-исследовательского института.

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, пожар начался около одиннадцати часов утра 23 мая. Густой дым быстро распространился по центральным улицам, очевидцы сообщают о сильном задымлении в районе улицы Карла Маркса. На месте работают пожарные расчеты и полиция. Пострадавших и погибших нет. Сейчас пламя взяли под контроль, обстановка остается на контроле экстренных служб.

Организаторы забега пообещали сообщить о дальнейших решениях дополнительно, полумарафон состоится позже.