Пожарные потушили открытый огонь в научном институте в Иркутске. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Иркутске спасатели справились с открытым пламенем в здании Научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов. Это значит, что огонь больше не полыхает и не перекидывается на соседние помещения, но внутри еще могут оставаться тлеющие конструкции, поэтому пожарные продолжают проливать этажи.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, пожар начался утром 23 мая около одиннадцати часов. На месте работали 33 человека и десять единиц техники. Пострадавших и погибших нет. Полиция оцепила территорию, прокуратура Кировского района выясняет причины случившегося. Из-за задымления отменили полумарафон «Забег.РФ», маршрут которого проходил рядом с загоревшимся зданием.

