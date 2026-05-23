Незаконных рубок леса в Иркутской области стало меньше почти на 20%. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За четыре месяца 2026 года в Приангарье выявили 142 случая незаконных рубок леса, это на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, предварительный объем нелегально заготовленной древесины составил 6,7 тысячи кубометров, что на 24% ниже прошлогоднего показателя. Ущерб сократился почти вдвое, до 59,7 миллиона рублей.

За это время в регионе провели больше тысячи надзорных мероприятий и почти 11 тысяч патрулирований лесов, общая протяженность маршрутов превысила 352 тысячи километров. Все материалы передали в полицию, завели 79 уголовных дел. Лесные инспекторы составили 220 административных протоколов, к ответственности привлекли 161 человека, а в областной бюджет поступило больше миллиона рублей штрафов.

Также проверили, как жители области используют древесину, заготовленную для собственных нужд. Выявили 113 фактов нецелевого использования, нарушителям выставили претензии на 6,5 миллиона рублей. Улучшить показатели удалось благодаря постоянному взаимодействию лесной охраны с полицией, ГИМС, транспортной полицией и другими ведомствами. Профилактическую работу с населением продолжат.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, как живет медвежонок Тёмушка, который вышел к людям в Усть-Куте. Читайте подробности.