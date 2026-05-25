Парад близнецов впервые пройдет в Иркутске 6 июня

В рамках празднования 365 летия Иркутска 6 июня состоится необычное мероприятие - Парад близнецов. Торжественное шествие впервые пройдёт на острове Конный. Начнется мероприятие в 15:00.

- Сбор участников запланирован рядом с кафе «Исланд», а само шествие начнётся у главной сцены «Острова детства», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации.

Организаторы подготовили конкурсы в четырёх номинациях: самые взрослые, юные, креативные близнецы и самые многочисленные близнецы. Победителей ждут призы: билеты на аттракционы и сувенирная продукция праздника. На праздник могут прийти жители и гости города любого возраста, от самых маленьких до старших представителей семей.

