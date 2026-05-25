Медведица с медвежатами вышла на дорогу в Байкальске

Жители Байкальска стали свидетелями редкого события: на дороге у горы Соболиной появилась медведица с детенышами. Видеозапись встречи опубликовали водители, проезжавшие мимо.

На кадрах видно, как семейство, увидев автомобиль, поспешило скрыться в лесу.

Специалисты напоминают, что в это время года звери активно ищут пищу, из за чего могут приближаться к населенным пунктам. Поэтому необходимо избегать прямого контакта с дикими животными, не пытаться подкармливать медведей, а при встрече с ними - сохранять спокойствие и медленно отходить, не делая резких движений.

