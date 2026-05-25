11 лет за одной партой: две школьницы учились в почти пустой школе на севере Иркутской области

В школе поселка Луговский Иркутской области всего семеро выпускников

В посёлке Луговский на севере Иркутской области всего чуть больше 300 жителей - и лишь около 30 из них школьники. В этом году среди выпускников 11 класса - две подруги, еще пятеро учеников - заканчивают 9 класс. Девочки учились вдвоём все 11 лет и заканчивают школу тоже вместе. Об этом рассказывает «АиФ-Иркутск».

- Каждый день отвечать у доски тяжело: если пять уроков, на каждом тебя точно вызовут, — делится одна из выпускниц, которая после школы поедет в Иркутск учиться на врача. - Зато знания дают отличные - почти как с репетитором!

Школьница собирается на юридический факультет. Она уверена, что такой формат помог выработать сдержанность и умение принимать решения. А вот встречать рассвет, как в городах, подружки не пойдут: вокруг тайга и медведи. Когда-то в Луговке жили 4 тысячи человек, но рудники закрылись - теперь работы нет. Девушки любят родные места, но после школы уедут в областной центр.

