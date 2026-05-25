Владимир Якушев обсудил с Игорем Кобзевым вопросы развития Иркутской области

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев провёл рабочую встречу с губернатором Иркутской области, секретарём Иркутского регионального отделения партии Игорем Кобзевым. В мероприятии также принял участие руководитель регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Брянский.

Одной из центральных тем разговора стало строительство межвузовского кампуса в Иркутской области. Владимир Якушев подтвердил готовность федеральных структур партии оказать региону содействие в реализации этого масштабного проекта. Создание современной студенческой инфраструктуры рассматривается не только как шаг к укреплению системы высшего образования, но и как инструмент развития продуктивного межвузовского взаимодействия, объединяющего академические, научные и прикладные компетенции ведущих учреждений области.

- Строительство современного межвузовского кампуса — это вклад в будущее региона, сохранение молодых кадров, необходимых для реализации крупных экономических проектов и научных разработок, — подчеркнул Владимир Якушев.

Отдельное внимание на встрече было уделено результатам реализации Народной программы «Единой России» в Иркутской области. Игорь Кобзев отметил поддержку, которую федеральные органы партии оказывали региону в реализации проекта капремонта школ, развития первичного звена здравоохранения, сферы культуры и спорта. В числе ключевых достижений губернатор выделил масштабную программу капитального ремонта школ, позволившую существенно улучшить условия обучения для тысяч иркутских школьников.

Владимир Якушев подтвердил, что в текущем году «Единая Россия» окажет Иркутской области целевую поддержку в реализации программы строительства новых школ. На встрече были предметно рассмотрены два приоритетных объекта. Реализация этих проектов позволит ликвидировать дефицит учебных мест в условиях растущей численности населения и обеспечить доступность качественного образования для детей.

Обсуждалась и подготовка Иркутского регионального отделения к предстоящим выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Владимир Якушев отметил знаковую особенность нынешней избирательной кампании: 27% участников предварительного голосования в Иркутской области составляют ветераны и участники специальной военной операции. Это говорит о высоком гражданском самосознании людей, вернувшихся из зоны боевых действий, и их стремлении продолжать служение Родине уже на политическом поприще. Владимир Якушев подчеркнул: в случае победы на предварительном голосовании партия обеспечит каждому из них полноценное сопровождение и всестороннюю поддержку на всех этапах избирательной кампании.

Иркутская область также продемонстрировала положительную динамику вовлечённости граждан в партийные процедуры: по числу зарегистрированных выборщиков регион превысил показатели предыдущих лет. На момент старта голосования в области зарегистрировано 105 175 выборщиков, что отражает растущее доверие жителей Приангарья к институту предварительного голосования как инструменту народного представительства.