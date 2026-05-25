До смерти избил брата и скрывался 15 лет: небольшая перепалка родственников закончилась трагедией

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Ангарский городской суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который в июле 2011 года жестоко избил своего двоюродного брата. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, от полученных травм 20-летний парень скончался, а его тело на следующий день нашли прохожие возле железнодорожной станции Карьер в поселке Мегет.

- В тот вечер родственники выпивали в беседке. Вспыхнула ссора, переросшая в драку. Осужденный нанес брату пять-шесть ударов кулаками по лицу, а когда тот упал, добил ногами еще как минимум 15 раз. После этого он просто ушел, не оказав никакой помощи, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

Преступление долго оставалось нераскрытым, но следователи и оперативники не прекращали работу. Лишь в 2026 году появилась информация, которая помогла выйти на подозреваемого. Его задержали, собрали доказательства и передали дело в суд. Присяжные единодушно вынесли обвинительный вердикт. Вину мужчина не признал, но суд назначил ему шесть лет колонии строгого режима. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.

