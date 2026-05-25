Противохолерные учения прошли в аэропорту Братска

В Братском аэропорту провели ежегодные противохолерные учения. По легенде, одному из пассажиров рейса из Афганистана стало плохо прямо на борту. Самолет сразу отправили на санитарную стоянку, и все службы начали действовать по утвержденному алгоритму.

Первыми на борт поднялись медики аэропорта, они осмотрели больного и поставили предварительный диагноз. Затем его эвакуировали в инфекционное отделение городской больницы. Остальных пассажиров, которые контактировали с заболевшим во время полета, поместили под медицинское наблюдение, а самолет продезинфицировали.

- В любой момент к нам на запасной аэродром может прибыть реальный самолет с реальным заболевшим на борту. От четких и слаженных действий всех служб зависит безопасность не только пассажиров и экипажа, но и жителей города, - прокомментировал управляющий директор аэропорта Сергей Денисенко.

Братский аэропорт имеет статус международного, поэтому тренировки здесь не формальность, а необходимость.

