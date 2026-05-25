Миллионы в белье: иностранка пыталась необычным способом вывезти крупную сумму из Забайкалья

В Забайкалье передали в суд дело о контрабанде 6 млн рублей в нижнем белье

В Забайкалье закончили расследование уголовного дела о контрабанде. 46-летняя гражданка одной из стран Восточной Азии в конце января возвращалась домой на автобусе через пункт пропуска «Забайкальск». При ней было больше 6 миллионов рублей, которые она не задекларировала.

Часть денег женщина спрятала в ручной клади и личных вещах, а остальное - в нижнем белье. Однако таможенники во время личного досмотра нашли и изъяли незадекларированную сумму.

- Уголовное дело было заведено по статье о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере, - сообщает ZabNews со ссылкой на транспортную полицию Забайкалья.

На время следствия женщине избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Теперь она ответит перед судом.