Мужчина испугался, что его номер заблокируют, и по указанию афериста взял кредит Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

25 летний парень из Пензы лишился крупной суммы денег после звонков от мошенников. Как сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на УМВД России по Пензенской области, сначала аферист позвонил и представился сотрудником телекоммуникационной компании. Он убедил молодого человека, что его номер телефона будет заблокирован. Чтобы избежать блокировки, потерпевший сказал неизвестному личные данные.

- На следующем этапе в игру вступил второй мошенник. Он позвонил, выдавая себя за сотрудника портала «Госуслуги», и заявил, что кто-то пытается оформить кредит на имя парня. Для «защиты» средств он убедил собеседника самостоятельно взять кредит и перевести 480 тысяч рублей на «безопасный счёт», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Осознав, что стал жертвой аферистов, парень обратился в полицию. Следователи завели уголовное дело и начали поиск мошенников.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что жители Приангарья отдали мошенникам более 21 миллиона рублей за выходные.