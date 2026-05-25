14 лесных пожаров потушили в Иркутской области с 22 по 24 мая.

С 22 по 24 мая 2026 года в лесах Приангарья справились с 14 пожарами. В пятницу, 22 мая, потушили сразу девять очагов. Пять из них нашли и остановили в тот же день в Аларском, Заларинском, Зиминском, Нижнеилимском и Нижнеудинском районах, их общая площадь составила почти 285 гектаров. Еще четыре пожара перешли с прошлых дней в Казачинско-Ленском, Тайшетском, Нижнеилимском и Усть-Илимском районах на площади почти 60 гектаров. На тушении работали 170 человек и 40 единиц техники.

23 мая потушили два очага на 22,8 гектара в Тайшетском и Усть-Кутском районах. В воскресенье, 24 мая, справились с тремя пожарами: два новых на 3,7 гектара в Тулунском районе и один перешедший на 22 гектара в Жигаловском. Туда даже пришлось отправлять самолет Ан-2 с парашютистами-пожарными.

С воздуха за обстановкой следили три легкомоторных самолета и один Ан-2, общий налет составил почти 30 часов. На утро 25 мая новых пожаров не зафиксировали. Лес патрулируют 74 группы.

