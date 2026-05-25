Происшествия25 мая 2026 8:02

Фото, которое стоило жизни: подробности гибели 24-летней студентки в скалах в Иркутской области

Студентка сорвалась со скалы во время фотосъемки в Усольском районе и погибла
Татьяна ИВАНОВА
Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В Усольском районе следователи выясняют обстоятельства гибели 24-летней девушки. Как ранее сообщала КП-Иркутск, трагедия случилась днем 24 мая 2026 года в районе «Белых скал» недалеко от села Халмушино. Сейчас в СУ СКР раскрыли новые подробности.

- Студентка решила сфотографироваться на высоком скальном выступе. Когда она начала спускаться, грунт под ногами обвалился, и девушка упала с высоты около ста метров. Пострадавшую посадили в скорую, но по дороге в больницу она скончалась от полученных травм, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей и проводят все необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки примут решение. Обстоятельства трагедии продолжают устанавливать.

