«Схватил за руки и ограбил, а после пришел с извинениями»: преступник дважды вынес деньги из офиса микрозаймов

Преступник схватил менеджера за руки, забрал ключи, открыл сейф и унес больше 34 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Братский районный суд вынес приговор 45-летнему мужчине, который в феврале и марте 2026 года ограбил один и тот же офис микрокредитной компании в Вихоревке. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД и прокуратуре региона, первый раз он зашел утром 28 февраля, схватил менеджера за руки, забрал ключи, открыл сейф и унес больше 34 тысяч рублей. Женщина пыталась нажать тревожную кнопку, но грабитель помешал. Потом она выбежала на улицу и хотела удержать его снаружи, однако преступник разбил окно и скрылся.

В Братском районе полицейские по горячим следам задержали мужчину, похитившего деньги.

- Через несколько дней, 6 марта, он снова пришел по тому же адресу. Извинился перед менеджером, велел ей отойти в угол, открыл ящик стола и забрал уже больше 70 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомств.

Вину мужчина признал полностью. Суд приговорил его к трем с половиной годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу, а значит, есть время на его обжалование.

