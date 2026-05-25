На Чонской группе месторождений началась полномасштабная добыча нефти

Состоялся торжественный запуск нефтяной инфраструктуры на Чонской группе месторождений. В мероприятии приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, вице-президент ПАО «Транснефть» Сергей Андронов.

Разработкой Чонской группы, в которую входят Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский лицензионные участки, занимается «Газпром нефть».

Всего за два года нефтяники ввели в эксплуатацию производственный комплекс, в котором более 150 инфраструктурных объектов. Благодаря передовым решениям добыча здесь стала рентабельной — раньше это считалось невозможным, поскольку чонская нефть залегает в породах со сложным строением. После выхода комплекса на полную мощность в трубопроводную систему Восточная Сибирь — Тихий океан будет ежегодно поступать до 2 миллионов тонн нефти.

— В успешном решении задачи по освоению запасов чонской нефти нам помогли передовые инструменты цифрового моделирования, современные технологии добычи, а также синергия с инфраструктурой «Транснефти» и «Сургутнефтегаза», — отметил Александр Дюков. — Созданный производственный комплекс внесет вклад в формирование нового стратегически значимого центра нефтедобычи, позволит нарастить поставки жидких углеводородов на растущие рынки Азии, а также будет способствовать социально-экономическому развитию регионов на востоке страны.

Геологические запасы нефти Чонской группы месторождений превышают 1,3 миллиарда тонн.

— Чтобы подобрать эффективные решения для такого сложного по геологическому строению актива, применили современные методы геологоразведки. Они позволили детально изучить особенности участков и выбрать оптимальные технологии. Начало полномасштабной добычи — важный этап в дальнейшем развитии проекта и укреплении ресурсной базы компании в регионе, — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Ангара» Максим Федоров.