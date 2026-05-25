В Иркутске научный институт вернулся к работе после крупного пожара

Огонь прошел 700 квадратных метров, погибших и пострадавших не было. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов на Бульваре Гагарина в Иркутске продолжает работу в обычном режиме. Пожар, который случился утром 23 мая, удалось быстро остановить, поэтому спустя два дня все отделы вновь смогли вернуться к выполнению своих задач.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, сообщение о задымлении на четвертом этаже четырехэтажного здания поступило в 10:58. Из помещений самостоятельно вышли 15 человек. Горел один из кабинетов. К тушению привлекли 55 человек и 18 единиц техники. Открытое пламя потушили к 13:04, огонь прошел 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.

Полиция оцепила территорию, прокуратура начала проверку. Из-за задымления отменили полумарафон «Забег.РФ». Сейчас в институте подчеркивают, что благодаря слаженным действиям экстренных служб и работников серьезных повреждений и остановки работы удалось избежать. Предварительная причина ЧП - нарушение правил безопасности при огневых работах.

