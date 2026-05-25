В Усть-Илимском округе 16-летний мотоциклист пострадал в аварии. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В поселке Железнодорожный Усть-Илимского округа вечером 24 мая 2026 года произошла авария с участием 16-летнего мотоциклиста. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, парень на «REGULMOTO» ехал по второстепенной дороге, не пропустил «Toyota Corolla» и врезался в нее на перекрестке улиц Кольцевая и Волкова.

- От удара легковушка столкнулась еще и со стоящей Honda Odyssey, а после влетела в забор. Подростка с травмами увезли в больницу. Полицейские выяснили, что за руль он сел с разрешения матери. На юного нарушителя составили административный материал за езду без прав и поставят на учет в отдел по делам несовершеннолетних, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Родителей привлекут к ответственности за плохое воспитание, а владельцу мотоцикла придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа за передачу управления человеку без водительского удостоверения. Прокуратура взяла проверку на контроль и напомнила, что разрешать детям садиться за руль опасно для жизни.

