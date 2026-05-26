В Иркутске ликвидируют хранилище отходов с бывшего завода «Восток» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Минприроды Иркутской области заключило госконтракт на разработку проекта по ликвидации старого хранилища гальванических отходов. Объект остался после закрытия производственного объединения «Восток», где раньше выпускали радиоэлектронику. Он находится в Иркутске на левом берегу реки Каи. Площадь загрязнённого участка — 700 квадратных метров.

Объект уже внесён в федеральный реестр накопленного вреда окружающей среде. Проект ликвидации должны подготовить к июню 2027 года.

- После завершения проектирования и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы будет направлена заявка в Минприроды России для получения федерального финансирования на реализацию проекта по ликвидации объекта в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие», – отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

