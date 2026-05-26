В Иркутской области директора фирмы подозревают в уклонении от выплат.

В Иркутской области руководителя коммерческой организации подозревают в воспрепятствовании исполнению судебного решения. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП региона, мужчина проигнорировал решения Арбитражного суда и задолжал четырем компаниям больше миллиона рублей.

- Платить он не собирался, хотя знал о заведении исполнительных производств. Более того, директор тайно договорился с арендатором своего здания, чтобы тот переводил арендную плату не на счета, доступные приставам, а напрямую ресурсоснабжающим организациям, - рассказывают в пресс-службе ГУФССП региона.

Таким образом, деньги уходили на коммуналку, а не в счет долга. В отношении должника завели 13 уголовных дел, которые объединили в одно.

