Жительнице Братска вернут более 700 тысяч, украденных мошенниками.

Прокуратура Братска через суд взыскала с местного жителя деньги, которые он получил от аферистов. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, в октябре 2025 года пенсионерке позвонили неизвестные и представились работниками банка. Они убедили женщину, что ее сбережения в опасности, и она перевела через банкомат 718 тысяч рублей на якобы безопасный счет. Позже выяснилось, что деньги ушли на карту жителя Братска.

- Прокурор подал иск о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Общая сумма превысила 745 тысяч рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Теперь мужчине придется вернуть все до копейки. Исполнение решения проконтролирует надзорное ведомство.

