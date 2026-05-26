Эксперт предупредила, кому нельзя есть окрошку

Диетолог Ямилова: Квас и кефир в окрошке могут вызвать изжогу.

С приходом тепла на столах появляется окрошка, но далеко не всем это блюдо пойдет на пользу. Телеканал «Саратов 24» пишет о том, что квас и кефир в ее составе часто вызывают изжогу и обостряют хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

- Грубые пищевые волокна из свежих овощей и зелени раздражают слизистую и усиливают газообразование, поэтому людям с проблемами двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, печени и желчного пузыря лучше не увлекаться, - предупреждает диетолог Ольга Ямилова.

Окрошка богата пуринами и солями щавелевой кислоты, а значит, при подагре и мочекаменной болезни ее можно есть только с разрешения врача. При сахарном диабете сладкий квас вместе с картофелем способен резко поднять уровень сахара. Даже здоровые люди могут почувствовать дискомфорт, ведь холодная еда замедляет работу ферментов и пищеварение в целом. Диетолог советует не есть окрошку слишком быстро и не накладывать гигантские порции.

