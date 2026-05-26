«Для прекращения расследования нужен миллион»: мама отговорила дочь от перевода крупной суммы незнакомцам, но уже было поздно

Жительница Вольска перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Вольске 41-летняя женщина стала жертвой аферистов, которые представились работниками ФСБ и Центробанка. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, ей заявили, что она подозревается в пособничестве противоправной деятельности, и для прекращения расследования нужно перевести деньги на специальный счет.

- Поверив, жертва отправила незнакомцам 1 миллион 300 тысяч рублей. После этого мошенники потребовали еще миллион. Женщина рассказала обо всем матери, и та сразу поняла, что дочь общается с преступниками, - пишут журналисты.

Мама отговорила ее от нового перевода. Заведено уголовное дело. Полиция напоминает, что никаких безопасных или специальных счетов не существует, а настоящие силовики никогда не звонят с подобными требованиями.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что девушка забралась на выступ ради красивого фото. А через минуту уже летела вниз, словно тряпичная кукла… На кадрах отчетливо видно: тело срывается с высоты и раз за разом ударяется о каменные выступы. Посмотреть видео можно здесь.