НовостиПроисшествия26 мая 2026 6:05

«Для прекращения расследования нужен миллион»: мама отговорила дочь от перевода крупной суммы незнакомцам, но уже было поздно

Жительница Вольска перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей
Татьяна ИВАНОВА
Жительница Вольска перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Вольске 41-летняя женщина стала жертвой аферистов, которые представились работниками ФСБ и Центробанка. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, ей заявили, что она подозревается в пособничестве противоправной деятельности, и для прекращения расследования нужно перевести деньги на специальный счет.

- Поверив, жертва отправила незнакомцам 1 миллион 300 тысяч рублей. После этого мошенники потребовали еще миллион. Женщина рассказала обо всем матери, и та сразу поняла, что дочь общается с преступниками, - пишут журналисты.

Мама отговорила ее от нового перевода. Заведено уголовное дело. Полиция напоминает, что никаких безопасных или специальных счетов не существует, а настоящие силовики никогда не звонят с подобными требованиями.

