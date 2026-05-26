Четверых рыбаков спасли на Ангаре: мужчины застряли на острове из-за проблем с надувной лодкой

Спасатели вывезли четверых рыбаков с острова на Ангаре Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Четверо жителей Усолья-Сибирского 22 мая отправились на рыбалку на надувной лодке. Они причалили к острову на Ангаре, но к вечеру погода резко испортилась: начался сильный ветер с дождём. Вернуться на берег самостоятельно мужчины не смогли и вызвали помощь.

Из-за погодных условий спасательная операция началась только утром. Примерно в 6 часов инспекторы ГИМС прибыли на остров по полученным координатам. Рыбаки сидели у костра, были легко одеты, но не замёрзли. Их лодка сдулась, насос сломался.

В МЧС призывают соблюдать правила безопасности на воде: перед выходом на воду обязательно учитывать погодные условия, брать с собой тёплые вещи и спасательные жилеты, а также несколько заряженных мобильных устройств. Категорически запрещается управлять судном в состоянии алкогольного опьянения.

Корреспондент КП-Иркутск связался с ГУ МЧС по Иркутской области, где подтвердили факт происшествия. В ведомстве сообщили, что рыбаки были спасены, никто не пострадал.