В Иркутске вынесли приговор за кражу 60 млн рублей через липовые поставки угля.

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему руководству и бухгалтеру теплоснабжающей компании, которая работала в Мамско-Чуйском районе. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, с 2020 по 2021 год директор и фактический руководитель предоставили в службу по тарифам и министерство жилищной политики области фиктивные договоры на поставку угля.

- Цены на бумаге завысили на 30%, а на деле топливо шло через подконтрольные фирмы по реальной стоимости. Так из областного бюджета незаконно получили субсидии больше чем на 43 миллиона рублей, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

Этим дело не ограничилось. Вместе с главным бухгалтером они подали в налоговую ложные сведения и возместили из федерального бюджета еще свыше 16 миллионов рублей НДС. В 2021-2022 годах пытались провернуть ту же схему и украсть еще 7 миллионов, но не довели задуманное до конца.

Вину фигуранты признали и частично возместили ущерб. Суд назначил им от 4 до 6,5 лет условно с испытательными сроками, а двух мужчин дополнительно оштрафовали на 550 и 600 тысяч рублей. Арест на квартиру одного из осужденных в Санкт-Петербурге стоимостью больше 18 миллионов рублей сохранили. Преступную схему выявили налоговая служба и полицейские.

