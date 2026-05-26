Ежегодную именную стипендию вручил заместитель председателя Думы Иркутска Александр Друзенко

Заместитель председателя Думы города Иркутска, депутат по избирательному округу № 12 Александр Друзенко вручил стипендии 18 лучшим ученикам и 7 выдающимся педагогам школы № 27 по итогам учебного года.

– Поддержка талантливой молодежи и признание труда наставников – это то, что я считаю приоритетом в своей депутатской работе, – отметил Александр Друзенко.

По словам депутата, эта традиция – одна из самых приятных и важных его обязанностей в депутатской работе. ведь поддерживать таланты и благодарить наставников нужно своевременно. Стипендиатами в школе № 27 стали лучшие ученики – победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований различного уровня, а педагоги проявили высокое мастерство, новаторский подход и преданность профессии.

– Дорогие друзья, учебный год позади, впереди – новые вершины. Никогда не сомневайтесь в своих силах, дерзайте, и у вас все получится, – обратился к школьникам депутат.

Напомним, ранее Александр Друзенко вручил грамоты «Честь и гордость» учащимся школы № 39. Лауреатами стали 316 учащихся, прошедших конкурсный отбор.