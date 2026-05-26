Женщина из Улан-Удэ перевела мошенникам 790 тысяч за несуществующее авто

В полицию Улан-Удэ обратилась местная жительница. В конце апреля она нашла в социальных сетях объявление о продаже авто, перешла по ссылке в мессенджер и договорилась о покупке.

Женщина поверила продавцу. Сначала она отправила 150 тысяч рублей по номеру телефона, потом — ещё 240 тысяч на банковский счёт, а позже пришла в отделение банка и перевела через кассу оставшиеся 400 тысяч. За две недели она отдала незнакомцам 790 тысяч рублей. Как только деньги пришли, продавец перестал отвечать.

- Не переводите предоплату за товары в интернете, пока сами не увидите его и не проверите продавца. Пользуйтесь только надёжными площадками, не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджеры. Если вас торопят и просят срочно перевести крупную сумму - это обман, - напоминает ГУ МВД по Республике Бурятия.