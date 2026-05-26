Кадровый центр Иркутской области трудоустроит более 10 тысяч подростков

В Иркутской области Кадровый центр «Работа России» планирует трудоустроить этим летом более 10 тысяч подростков. Почти две тысячи из них уже нашли временную занятость при поддержке карьерных консультантов. Ребятам предлагают вакансии у проверенных работодателей, которые гарантируют официальное оформление и соблюдают требования к труду несовершеннолетних.

В 30 филиалах центра прошёл Единый информационный день в рамках декады «Летняя занятость». В Усть-Илимске консультанты выезжали в посёлки Железнодорожный и Невон с ярмаркой вакансий. В Братске для школьников Падунского округа провели квест «Путь к карьере: стань соискателем». В Ангарске подростки прошли гарантированные собеседования с компаниями, а также с органами соцзащиты и Социальным фондом. В Тулуне работала горячая линия, где родители и дети бесплатно получали юридические консультации по трудовым правам, а также прошли занятия «Диалоги о профессиях» и «Азбука трудоустройства».

- Наша главная задача - помочь подросткам получить первый трудовой опыт, который является важным этапом их профессионального становления, - отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.