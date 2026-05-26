В Жигаловском районе перекрыли понтонную переправу через Лену. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Жигаловском районе Иркутской области из за резкого подъёма воды в реке Лена ограничили движение по понтонной переправе. Переправа находится на километре 7+532 дороги «Жигалово — Казачинское», возле села Тутура.

С 17:00 26 мая здесь запрещён проезд любого транспорта и проход пешеходов. Ограничение введено до особого распоряжения, когда уровень воды упадёт.

- О возобновлении движения сообщим дополнительно», - предупредили в Госавтоинспекции Иркутской области.

