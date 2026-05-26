Депутаты Заксобрания Иркутской области обсудили подготовку к зиме

В Братске прошло рабочее совещание депутатов Заксобрания с представителями областного правительства, главами муниципалитетов и местных Дум. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Тема подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов находится сейчас на пике актуальности: предыдущий “теплый” период практически во всех территориях Иркутской области завершен, а до начала следующего остается только три летних месяца. Именно поэтому самые насущные вопросы обсуждались на петутатском часе в ходе очередной сессии Законодательного Собрания региона, а спустя несоклько дней парламентарии отправились в рабочую поездку от Братска до Иркутска, в ходе которой лично ознакомились с положением дел на нескольких объектах инженерной инфраструктуры, а также приняли участие в совещании с представителями областного правительства, главами муниципалитетов и местных Дум.

Председатель Заксобрания призвал всех участников мероприятия вместе выработать рекомендации, которые помогут преодолеть следующий отопительный сезон без крупных аварий.

Зампред областного правительства Александр Суханов коротко напимнил о самых актуальных проблемах в этой сфере: трудности с финансированием ресурсоснабжающих организаций, высокая степень износа коммунальной инфраструктуры и оборудования, несовершенство нормативно-правовой базы и другие. При этом он сообщил, что обсуждается перспектива создания единого оператора для регулирования завоза топлива в северные территории.

Александр Ведерников напомнил, что Заксобрание уже не раз призывало разработать и принять областной закон о северном завозе.

- Это очень актуально для отдаленных северных территорий, таких как Бодайбо, Мамско-Чуйский и Катангский районы. Летний период короткий, и за это время надо успеть завезти необходимое топливо, – подчеркнул Александр Ведерников.

При этом спикер областного парламента предложил изучить опыт других регионов, где подобные документы уже существуют. Кроме того, парламентарии разработают и подробный перечень рекомендация для урегулирования в свере заключения концессионных соглашений. Ведь для того, чтобы инвесторы изъявляли желание не только обслуживать, но и модернизировать инфраструктурные объекты, им нужны стабильные и понятные условия.

Представители территорий рассказали о локальных проблемах: котельные требуют ремонта, теплосети сильно изношены, ресурсоснабжающие организации вынуждены брать коммерческие кредиты для покрытия долгов и закупки топлива.

Председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Александр Лаутин отметил, что вопрос подготовки к зиме находится на постоянном контроле комитета. Александр Ведерников добавил, что тема эта является приоритетной в работе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, поэтому депутаты планируют обсуждать развитие электро- и тепло инфраструктуры Приангарья с главой региона.