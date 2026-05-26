Стало известно, кто возглавил службу ветеринарии Иркутской области

Службу ветеринарии Иркутской области возглавил Андрей Лим. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Приангарье назначили нового руководителя службы ветеринарии. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, им стал Андрей Лим, который также займет должность главного государственного инспектора области в сфере обращения с животными. Он будет отвечать за организацию работы ведомства, контроль ветеринарного законодательства, противоэпизоотические мероприятия и взаимодействие с органами власти.

Андрей Лим окончил Красноярский государственный аграрный университет по специальности «Ветеринария». С 2006 года работал на руководящих должностях в сфере ветеринарного контроля. Был заместителем министра сельского хозяйства Забайкальского края и главным госветинспектором региона.

С 2019 по 2024 год руководил Госветслужбой Забайкалья, а последние два года занимал должность заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. На новом посту ему предстоит курировать всю ветеринарную безопасность Приангарья.

