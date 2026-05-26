До +23 градусов потеплеет в Иркутске 27 мая.

В Иркутске днем 27 мая 2026 года потеплеет до +21…+23 градусов, дождя не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. После захода солнца похолодает до +4…+6.

- Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах утром туманы, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 13 м/с, днем 15-18 м/с, - рассказывают синоптики о погоде в регионе.

Ночью в Приангарье столбик термометра опустится до отметки +2…+7, при прояснении 0…-3, заморозки, днем ожидается +19…+24, если будет облачно, то +9…+14.

