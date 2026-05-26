НовостиПроисшествия26 мая 2026 23:41

Прокуратура начала проверку после пожара на свалке покрышек в Иркутске

Открытое пламя удалось сбить на площади 200 квадратных метров
Татьяна ИВАНОВА
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Прокуратура Куйбышевского района Иркутска начала проверку после пожара на пустыре в районе улицы Баррикад.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Прокуратура Куйбышевского района Иркутска начала проверку после пожара на пустыре в районе улицы Баррикад. Как ранее сообщала КП-Иркутск, пламя вспыхнуло вечером 26 мая 2026 года. Горела несанкционированная свалка старых покрышек. Огромный столб черного дыма накрыл центр города, соцсети заполонили жуткие видео.

- На месте работали 16 пожарных и 4 единицы техники. Открытое пламя удалось сбить на площади 200 квадратных метров. Зданий поблизости не было, пострадавших нет, - комментировали ранее в МЧС региона.

Прокуратура выяснит причины случившегося и даст оценку тому, как соблюдалось законодательство о пожарной безопасности, охране природы и обращении с отходами. При наличии оснований примут меры реагирования.

