Прокуратура начала проверку после пожара на свалке покрышек в Иркутске. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Прокуратура Куйбышевского района Иркутска начала проверку после пожара на пустыре в районе улицы Баррикад. Как ранее сообщала КП-Иркутск, пламя вспыхнуло вечером 26 мая 2026 года. Горела несанкционированная свалка старых покрышек. Огромный столб черного дыма накрыл центр города, соцсети заполонили жуткие видео.

- На месте работали 16 пожарных и 4 единицы техники. Открытое пламя удалось сбить на площади 200 квадратных метров. Зданий поблизости не было, пострадавших нет, - комментировали ранее в МЧС региона.

Прокуратура выяснит причины случившегося и даст оценку тому, как соблюдалось законодательство о пожарной безопасности, охране природы и обращении с отходами. При наличии оснований примут меры реагирования.

Ранее КП-Иркутск рассказывала мистические легенды о Байкале, от которых в жилах стынет кровь. Читайте подробности.