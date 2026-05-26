Стало известно, что горит на улице Баррикад в Иркутске

Густой дым накрыл центр Иркутска из-за горящих покрышек на пустыре. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ.

Вечером 26 мая 2026 года жители Иркутска заметили огромный столб черного дыма, который поднимается прямо над центром города. Соцсети заполонили жуткие видео. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, пламя разгорелось на пустыре на улице Баррикад, горят старые покрышки. На месте работают 16 спасателей и 4 единицы техники. Зданий поблизости нет, угрозы для жилых домов и людей нет.

Спасатели пытаются подъехать к месту возникновения пожара. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ.

Огонь быстро потушат. В ведомстве заверили, что поводов для паники нет. Ситуация под контролем.

На месте работают 16 спасателей. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

