Житель Бурятии пытается найти брата, с которым не виделся более 70 лет

Николаю Степановичу 90 лет, и он верит, что брат или его дети, внуки могут откликнуться.

Житель Бурятии Николай Кравцов приехал на программу «Жди меня» (12+), чтобы найти старшего брата Степана. «Ариг Ус» пишет, что последний раз они виделись в далеком 1949 году, и с тех пор связь оборвалась. В студии пожилой мужчина рассказал, через что ему пришлось пройти в детстве.

- Они росли в бедной семье, отец умер, когда Николаю был всего год. Братьев подкармливали соседи, была еще сестра, сейчас о ней ничего не известно. Однажды мать привезла мальчиков на рынок в Улан-Удэ и исчезла. Дети прошли пешком 250 километров до дома, но на месте их встретили заколоченные ставни. Жить пришлось в коровьем стойле. Позже их забрали в Хоринский детский дом, а в 1949-м старшего отправили на учебу, после чего братья больше не встречались, - пишут журналисты.

Уже в армии Николай получил от Степана письмо с фотографией, но ответить не смог, и ниточка порвалась. Спустя годы он переехал в Москву, пробовал искать родственников на родине, но там его не ждали. Единственная родственница не приняла и заявила, что вся семья давно мертва. Сейчас Николаю Степановичу 90 лет, и он верит, что брат или его дети, внуки могут откликнуться.

