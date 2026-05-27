НовостиПроисшествия27 мая 2026 3:59

Суд взыскал 400 тысяч рублей с многодетной матери за ДТП в Бурятии

Женщина выехала на встречку и протаранила микроавтобус
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
20 ноября 2024 года в Заиграевском районе Бурятии многодетная мать устроила серьёзное ДТП

20 ноября 2024 года в Заиграевском районе Бурятии многодетная мать устроила серьёзное ДТП. Как сообщает "Номер Один", женщина не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом.

- 67-летняя пассажирка получила тяжёлые травмы: черепно-мозговую, переломы основания черепа, рёбер, шейных позвонков и ключицы. Два с половиной месяца она провела в больнице, перенесла восемь операций, из них две под общим наркозом. Ей установили металлические конструкции, после выписки она долго не могла вставать, - пишут журналисты.

Пассажирка подала иск на полтора миллиона рублей. Судья частично удовлетворил требования и взыскал с виновницы и собственника микроавтобуса 400 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Доход женщины, у которой трое несовершеннолетних детей, не превышает 41 тысячи рублей в месяц, но это не стало основанием для снижения суммы. Расследование еще не закончено.

