В Иркутской области хотят упростить получение льгот на капремонт для пенсионеров

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников на личном приеме в Братске обсудил проблему, с которой сталкиваются пенсионеры. Пожилые люди часто не знают, что им положена компенсация взносов за капитальный ремонт, и копят долги. После 70 лет государство возвращает 50% от стоимости взносов, а после 80 - все 100%. Но для этого нужно вовремя платить и подавать заявление, а информация о самом порядке получения льгот до старшего поколения доходит плохо.

- Необходимо снизить административный барьер при компенсации взносов за капитальный ремонт для пенсионеров, имеющих право на льготы, - прокомментировал Александр Ведерников.

Он дал поручение профильному комитету Заксобрания вместе с Фондом капремонта и министерством соцразвития проработать вопрос. Социальные работники должны системно рассказывать людям о положенных выплатах. Кроме того, спикер предложил подумать над изменениями в региональное законодательство, чтобы процедура стала проще.

Если уже есть задолженность, Фонд капремонта готов идти навстречу и реструктуризировать долг без штрафных санкций. Платежи все равно нужно вносить вовремя, иначе пени неизбежны.