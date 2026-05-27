В Чите врачи удалили пациенту 18-сантиметровый тромб

Тромб опасен для жизни уже при размерах от 0,5 см, а здесь удалили 18-сантиметровый. Фото: Правительство Забайкалья.

В краевую больницу Читы доставили мужчину в критическом состоянии: ишемический инсульт, левая рука и нога полностью обездвижены. Обследование показало, что из-за разрыва жирового образования образовался тромб, перекрывший некоторые артерии шеи и головного мозга. Об этом сообщили в правительстве Забайкалья.

Рентгенхирурги провели экстренную операцию - через крошечный прокол в лучевой артерии завели катетер и извлекли сгусток. Длина тромба составила 18 сантиметров. Обычно такое образование становится опасным для жизни при размере от 5 миллиметров!

Кровоток восстановили. Через несколько часов после операции пациент начал шевелить левой рукой и ногой. Сейчас он проходит реабилитацию.

- Уникальность операции заключалась не только в том, что удалось спасти пациента с тяжёлым инсультом, но и в размерах тромба. Это крайне редкий случай. Извлечение такого массивного образования потребовало высочайшего мастерства, - сообщили хирург отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения Никиту Леонтьева.