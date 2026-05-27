Телебашни в Иркутске и Братске подсветят в честь Дня пограничника. Фото: Министерство цифрового развития и связи Иркутской области.

28 мая включат подсветку на телебашнях в Иркутске и Братске в честь Дня пограничника. С 21:30 до 23:30 по местному времени башни окрасятся в горизонтальные красно-зелёные полосы - как пограничный столб.

- На медиафасаде появится надпись: «28 мая - День пограничника», а над ней - флаг пограничных войск и знак пограничной службы, - сообщили в министерстве цифрового развития и связи Иркутской области.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, День города в этом году отметят 6 и 7 июня. Основные площадки - Нижняя Набережная, бульвар Гагарина, острова Юность и Конный.