В Иркутске осудили «чёрных» риелторов, завладевших квартирами умерших

В Иркутске суд вынес приговор участникам организованной группы, которые незаконно оформляли на себя жильё умерших, а затем перепродавали его. За период с 2020 по 2024 год злоумышленники завладели четырьмя квартирами, двумя домами, земельным участком и объектом незавершённого строительства - общая стоимость превысила 19 млн рублей. Ещё на 4,7 млн рублей они пытались захватить землю, но не успели.

- Схема действовала так: организатор находил квартиры, чьи хозяева умерли, а наследников не было. Его сообщники взламывали двери, меняли замки, вывозили вещи. Затем через подставных лиц (чаще всего людей с низким социальным статусом) готовили фиктивные документы и перепродавали недвижимость, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области

Всего в деле фигурировали 11 человек, из них восьмерым вынесен приговор. Организатор получил 7 лет колонии строгого режима, ещё один активный участник - 3,6 года. Шестеро соучастников приговорены к условным срокам (от 2,5 до 3,5 лет). В отношении остальных троих расследование продолжается.