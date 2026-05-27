В Иркутской области участники СВО получат более 20 льгот. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области действует комплексная система поддержки участников специальной военной операции и их семей. Льготы включают освобождение от платы за детский сад и группу продлённого дня, бесплатное горячее питание в школе, первоочередное зачисление детей в сады и школы, а также бесплатные дополнительные занятия. Организован отдых и оздоровление детей.

Семьям бойцов компенсируют расходы на ЖКХ, газификацию домов и покупку твёрдого топлива. Сами участники СВО и их близкие получают льготный проезд в общественном транспорте, бесплатное посещение культурных и спортивных мероприятий, санаторно-курортное лечение, технические средства реабилитации и компенсацию за изготовление зубных протезов.

Также предусмотрены единовременные выплаты при рождении ребёнка и для детей-первокурсников, возможность заключить социальный контракт, бесплатное социальное обслуживание на дому и бесплатная юридическая помощь. Заявления принимают через портал «Госуслуги» или в уполномоченных органах.

- Большинство мер предоставляется через министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и органы местного самоуправления, - сообщается на официальном портале города Иркутска.