«Эдисон бар» окончательно закроется в Иркутске

«Эдисон бар» закрывается в Иркутске после десяти лет работы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

«Эдисон бар» закрывается в Иркутске после десяти лет работы. Изначально заведение должно было переехать из центра города в другое помещение, однако на днях стало известно, что этого так и не случится.

- Мы очень долго искали помещение, нам даже это удалось. Но потом осознали, что на это нет ни сил, ни ресурсов. Не вытянем этого физически, не можем влезать в многомиллионные долги, - сказали работники.

Последним днем работы бара станет 31 мая. Напомним, это не единственное заведение, что объявило о закрытии в 2026 году. На днях стало известно, что прекращает свою работу известный бельгийский паб Бахус. Перед этим о двери закрыли такие места как ресторан морской кухни «Мидийное место», китайский ресторан «Орион», рестораны «Русский» и «Гриль Хаус», K-pop-кафе Chicko, бары «Винотека» и Show must go on, а также легендарная кондитерская «Вернисаж».

Ранее КП-Иркутск писала о том, что две подруги все 11 лет были единственными ученицами в классе. Читайте подробности.