17-летние подруги Алёна Ковальчук и Алина Хафизова с детства не разлей вода. Дело в том, что в посёлке Луговский, что на севере Иркутской области, у них больше нет(!) сверстниц. Совсем! Здесь, посреди тайги, живёт не больше 400 человек. Учатся девчонки тоже вдвоём: сначала вместе поступили в первый класс, а теперь вместе празднуют последний звонок и сдают ЕГЭ. Да и имена, что интересно, у них почти одинаковые: Алена и Алина – разница лишь в одной букве.

К доске вызывают каждый день

— На каждом из пяти уроков тебя точно спросят, поэтому готовиться приходится к каждому и каждый день, — рассказывает Алина корреспонденту КП-Иркутск. — Зато занятия практически индивидуальные, как с репетитором. Отсюда и знания отличные. Педагоги добрые — почти всегда разрешают исправить оценку или пересдать контрольную.

Как сообщает irk.aif.ru, всего в Луговской школе, единственной в посёлке, 29 учеников. Больше всего ребят в пятом и девятом классах — по пять человек. А вот ученики первого и седьмого классов завидуют Алине и Алёне — их вообще по одному. Педагогов — восемь. Каждый ведёт сразу по два-три предмета. Учитель физики у ребят помладше преподаёт английский, а учитель географии — труды.

Луговская школа, где учатся 29 детей. Фото: Луговская СОШ.

— Если Алина болела, то приходилось несколько дней провести наедине с учителями, — делится Алёна. — Зато мы с ней никогда серьёзно не ругались, даже причин не было, хотя мы и разные. Утром мы общаемся в школе, а вечером уже вместе гуляем.

Казалось бы, в таких условиях на «камчатке» не спрячешься, да и списать нереально, но подружки с улыбкой переглядываются:

— С этим у нас к Алёне, — шутит Алина. — Бывало, сядем на соседние парты, и как только учитель отвернётся, перекидываем друг другу листочки с подсказками. Либо, если одна сядет сзади, вторая спереди отодвигается вбок и приподнимает тетрадь, чтобы показать ответы.

Два праздника в один день

Линейку в честь последнего звонка провели одновременно для девятиклассников и 11-тиклассниц. По всем традициям подростки благодарили учителей, пели песни о школьных годах, а после отправились с друзьями на природу.

— Белые фартуки и банты мы примеряли в девятом классе, а в этот раз праздновали в вечерних платьях, ведь выпускного не будет, — делится Алина.— За платьями пришлось ехать в ближайший город — Бодайбо, — добавляет Алёна. — Это больше 400 км от посёлка, поэтому летом лучший транспорт — паром. По воде добираться около пяти часов. Зимой на машине — около четырёх. При этом оба варианта нестабильны: всё зависит от погодных условий. Если лёд на реке не встал или уровень воды высокий — выбраться в город невозможно. Из-за этого у нас порой в межсезонье пустеют полки в магазинах. Машины с товаром не могут приехать.

Посёлок вымирает?

Девчонки 11 лет учились в классе вдвоём, однако есть те, кто им бы позавидовал. К примеру, в первом и седьмом классах той же школы по одному ребёнку. И вряд ли количество учеников в них когда-то увеличится. При этом в двухэтажном здании для учёбы есть всё необходимое: актовый и спортивный залы, обустроенные кабинеты и столовая на 50 мест. В 2016-м к школе присоединили детский сад.

— Вопрос о закрытии школы никогда не стоял, но давно поговаривают, что ни школы, ни посёлка лет через 20 уже не будет, — рассуждает Алёна. — Вся молодёжь уезжает в город, скоро никого не останется.

В девятом классе школьницы примерили белые фартуки. Фото: личный архив.

В послевоенное время в Луговском работали леспромхоз и шпалозавод, население возросло до нескольких тысяч, а сегодня рабочих мест для молодых специалистов нет. Вот-вот переедут в Иркутск и выпускницы. Алина мечтает поступить на юридический факультет и стать следователем, её подруга будет изучать врачебное дело, чтобы работать фельдшером в колледж.

— Мы обсудили, что будем продолжать дружить, будем встречаться в Иркутске, но не так часто, как хотелось бы, так как вузы находятся в разных районах.

ЕГЭ девчонки будут сдавать в своей же школе, в Луговском. Алина будет писать по выбору историю и обществознание, а Алена – биологию. Русский язык и математика – обязательные. На медали не претендуют, они хорошистки. Тем не менее, шансы поступить на бюджет у Алины, конечно, есть – если экзамены сдаст на хорошие баллы.

