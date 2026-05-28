Врач объяснила, почему у молодых людей внезапно возникают боли в сердце

Врач Ярцева: боли в сердце у молодых людей часто возникают из-за тревожности.

Внезапные боли в области сердца у молодых людей, как правило, связаны не с органическими поражениями, а с тревожностью и повышенной эмоциональностью. По словам терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, летальный исход от таких симптомов крайне маловероятен.

Врач Ярцева пояснила NEWS.ru, что сердечно-сосудистые заболевания в молодом возрасте обычно протекают бессимптомно и не диагностируются при обычных обследованиях.

Ранее кардиолог Наталия Минасян связывала внезапное учащение сердцебиения с уведомлениями на смартфоне: резкий звук или вибрация активируют инстинкт самосохранения и вызывают защитную реакцию организма.