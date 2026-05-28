В Братске 1 июня запретят продажу алкоголя в День защиты детей.

1 июня 2026 года в Братске, как и во всей Иркутской области, будет введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, в связи с празднованием Международного дня защиты детей. Ограничения будут действовать с 08:00 до 23:00, сообщают на официальном сайте администрации города.

Запрет не распространяется на заведения общественного питания, где алкоголь может продаваться как часть услуг.

Согласно действующему законодательству, продажа алкоголя в дни запретов является административным правонарушением. За это предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Для пресечения незаконной продажи алкогольной продукции в День защиты детей служба потребительского рынка Приангарья будет принимать информацию от жителей региона по телефонам горячей линии. Сообщения будут обрабатываться с 08:00 до 23:00.

ВАЖНО

Телефоны горячей линии: 8 (3952) 34-25-48 и 8-950-072-30-50.