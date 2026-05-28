Космонавт из Иркутска Сергей Микаев вышел в открытый космос с борта МКС. Фото: пресс-служба Роскосмоса.

27 мая 2026 года российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев совершили первый в этом году выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Роскосмосе.

Внекорабельная деятельность (ВКД) продолжалась 5 часов 27 минут. В это время они установили радиотелескоп на модуле «Звезда» в рамках эксперимента «Солнце-Терагерц», а также выполнили другие важные задачи, такие как демонтаж кассеты из аппаратуры эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука» и забор контейнера эксперимента «Биориск» с модуля «Поиск».

Подготовка к такому важному событию требует значительных усилий. Все члены экипажа, включая Андрея Федяева, проходили тренировки по типовым операциям ВКД. Однако Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев дополнительно готовились к целевым задачам, что потребовало от них больших временных затрат.

Время, затраченное на тренировки: Сергей Кудь-Сверчков — 52 часа, из которых 36 часов в скафандре: Сергей Микаев — 52 часа, из которых 36 часов в скафандре; Андрей Федяев — 18 часов, из которых 12 часов в скафандре.

Напомним, космонавт Сергей Микаев родом из Иркутск. Сейчас он работает на орбите на высоте более 400 километров над Землей. Впервые Микаев отправился на МКС в ноябре 2025 года, его восьмимесячная экспедиция уже перевалила за экватор, возвращение запланировано в июле этого года. О жизни сибиряка в космосе КП-Иркутск рассказал его младший брат Семен.