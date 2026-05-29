В Иркутске подросток выследил вора, укравшего карту у его бабушки

Семен Дроздов получил награду МВД за помощь в задержании подозреваемого Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

- С карты куда-то деньги пропадают... Украли! - бабушка пожаловалась внуку на несчастье.

Подросток не стал долго думать: собрался и сам пошел искать вора. Но сначала он внимательно изучил смс-уведомления, чтобы понять, в каких конкретно магазинах расплачивались картой. И отправился прямиком по вычисленным адресам.

- В этот же день в супермаркете Семен обнаружил 48-летнего мужчину, у которого находилась банковская карта пенсионерки. И сопроводил подозреваемого в отдел полиции, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Семен Дроздов получил почетную грамоту МВД России и ценный подарок. А пойманный им вор тем временем ждет суда по уголовному делу.