За сутки в Иркутской области трое детей попали под колёса, катаясь на велосипедах

В Иркутской области за сутки зарегистрировали три ДТП с участием детей-велосипедистов. Все пострадавшие — от 8 до 12 лет.

В Слюдянке 12-летнюю девочку сбил мотоциклист без прав — она каталась с 8-летним братом без взрослых. В Иркутске на улице Лермонтова 8-летнего мальчика сбила «Лада Гранта», когда он пересекал дорогу. А в Киренске 9-летний велосипедист выехал из за забора на проезжую часть и столкнулся с «Nissan AD».

Все дети доставлены в больницы. В каждом случае информацию передали в ПДН — там оценят действия родителей.

-Детям разрешено кататься исключительно по специально отведённым местам: пешеходным зонам, паркам, велодорожкам. Водителям следует снижать скорость во дворах и у детских площадок, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.