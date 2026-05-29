НовостиПроисшествия29 мая 2026 3:43

За сутки в Иркутской области трое детей попали под колёса, катаясь на велосипедах

Все пострадавшие — от 8 до 12 лет, в двух случаях дети были без взрослых
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Все пострадавшие — от 8 до 12 лет, в двух случаях дети были без взрослых.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Иркутской области за сутки зарегистрировали три ДТП с участием детей-велосипедистов. Все пострадавшие — от 8 до 12 лет.

В Слюдянке 12-летнюю девочку сбил мотоциклист без прав — она каталась с 8-летним братом без взрослых. В Иркутске на улице Лермонтова 8-летнего мальчика сбила «Лада Гранта», когда он пересекал дорогу. А в Киренске 9-летний велосипедист выехал из за забора на проезжую часть и столкнулся с «Nissan AD».

Все дети доставлены в больницы. В каждом случае информацию передали в ПДН — там оценят действия родителей.

-Детям разрешено кататься исключительно по специально отведённым местам: пешеходным зонам, паркам, велодорожкам. Водителям следует снижать скорость во дворах и у детских площадок, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.