В Иркутске суд лишил отца выплат после гибели сына в зоне СВО

Суд изучил документы и встал на сторону матери. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Иркутска рассмотрел иск женщины, которая потребовала признать бывшего мужа недостойным наследником их сына. Молодой человек погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. После его смерти отец стал претендовать на страховые выплаты и льготы, которые положены родителям погибших военнослужащих.

Выяснилось, что после развода бывший супруг не участвовал в жизни ребёнка, не платил алименты и не воспитывал его. Более того, в 1995 году он написал заявление об отказе от родительских обязанностей из-за отсутствия денег.

Суд изучил документы и встал на сторону матери. В решении указано: меры поддержки родителей погибших военнослужащих созданы для тех, кто долгие годы воспитывал и содержал ребёнка, вырастил достойного защитника Отечества.

- Суд признал отца недостойным наследником, утратившим право на страховое возмещение. Он не исполнял родительские обязанности, не воспитывал сына и не участвовал в его материальном обеспечении, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что двое друзей остановились на пустой трассе, где один из них встретил свою смерть. Читайте подробности.