НовостиОбщество29 мая 2026 4:52

Предприниматель из Иркутска заплатит полмиллиона за просрочку автодома

Автодом обещали сделать за 120 дней, но отдали только через полгода
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Свердловский районный суд встал на сторону истца и постановил взыскать с ответчика 500 тысяч рублей неустойки.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Осенью 2023 года житель Иркутска заключил с частным мастером договор на изготовление автодома по индивидуальному заказу. Стоимость работ - около 1,8 млн рублей. Подрядчик обязался выполнить заказ за 120 календарных дней после получения рамы. Раму передали в конце ноября 2023 года, значит, готовое изделие ждали к концу марта 2024 года.

Но в срок мастер не уложился. Фактически модуль отдали заказчику только в конце августа. Просрочка составила 157 дней. На требование выплатить неустойку предприниматель не отреагировал, и клиент пошёл в суд.

Свердловский районный суд встал на сторону истца и постановил взыскать с ответчика 500 тысяч рублей неустойки, 10 тысяч компенсации морального вреда и 255 тысяч рублей штрафа за отказ добровольно урегулировать спор. Мастер попытался обжаловать решение, но областной суд отклонил жалобу.

- Суд не нашёл доказательств того, что просрочка произошла по вине заказчика или из-за форс-мажора. Работы были выполнены с нарушением срока, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Иркутской области.

